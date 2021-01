Covid-19 e privacy: è legale rendere nota l’identità del contagiato? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ben sappiamo quanto negli ultimi mesi il Covid-19 abbia tenuto banco nelle notizie di cronaca: tra i contagiati, non solo la gente comune ma anche i cosiddetti vip, come sportivi o attori conosciuti. Il punto che però vogliamo affrontare di seguito è questo: un qualsiasi privato cittadino ha sempre diritto a non vedere divulgata la propria identità, pur se contagiato? ovvero come si combinano tra loro, in caso di contagio, il diritto alla privacy dell’individuo, la tutela della salute pubblica e il diritto di cronaca? Scopriamolo. Se ti interessa saperne di più sullo smart working fino al 15 ottobre, a chi spetta e come richiederlo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Covid-19 e diritto alla privacy Dobbiamo subito sottolineare un dato: in via generale, una persona ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ben sappiamo quanto negli ultimi mesi il-19 abbia tenuto banco nelle notizie di cronaca: tra i contagiati, non solo la gente comune ma anche i cosiddetti vip, come sportivi o attori conosciuti. Il punto che però vogliamo affrontare di seguito è questo: un qualsiasi privato cittadino ha sempre diritto a non vedere divulgata la propria identità, pur se? ovvero come si combinano tra loro, in caso di contagio, il diritto alladell’individuo, la tutela della salute pubblica e il diritto di cronaca? Scopriamolo. Se ti interessa saperne di più sullo smart working fino al 15 ottobre, a chi spetta e come richiederlo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News-19 e diritto allaDobbiamo subito sottolineare un dato: in via generale, una persona ...

marianomores61 : a proposito di PRIVACY toc toc ?? ATTENZIONE ALLA SCHEDATURA SANITARIA; SE NON LA NEGATE E’ AUTOMATICA perchè ora?… - FrancescaTGI : RT @DanieleDann1: Abbiamo capito che i nostri vicini di casa sono positivi al covid. Lo abbiamo capito dai movimenti della Asl e tute bianc… - AppleRTweet : RT @michele_geraci: Da tempo dico che la nostra privacy è illusoria e, persa per persa, era ok usare #App per almeno salvare vite dal #Covi… - GHERARDIMAURO1 : RT @michele_geraci: Da tempo dico che la nostra privacy è illusoria e, persa per persa, era ok usare #App per almeno salvare vite dal #Covi… - michele_geraci : Da tempo dico che la nostra privacy è illusoria e, persa per persa, era ok usare #App per almeno salvare vite dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid privacy Privacy, nessuna schedatura di massa illegittima sulle vaccinazioni contro il Covid-19 Agenzia ANSA Perché la catena di produzione e distribuzione dei vaccini COVID è sotto attacco

Negli ultimi tempi sono stati segnalati numerosi attacchi informatici diretti alle aziende, che distribuiscono il vaccino contro il COVID-9 e che debbono rispettare la catena del freddo. Uno specialis ...

"No ai sacchetti rossi per i rifiuti dei positivi"

La protesta di Alberto Lucarelli: "Evidente violazione della privacy". I nuovi contenitori sono facilmente individuabili dagli addetti alla raccolta ...

Negli ultimi tempi sono stati segnalati numerosi attacchi informatici diretti alle aziende, che distribuiscono il vaccino contro il COVID-9 e che debbono rispettare la catena del freddo. Uno specialis ...La protesta di Alberto Lucarelli: "Evidente violazione della privacy". I nuovi contenitori sono facilmente individuabili dagli addetti alla raccolta ...