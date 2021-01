Colpo di scena a “Un posto al sole”: Nina Soldano lascia la soap, i fan sconvolti dicono addio a Marina (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nina Soldano dice addio a “Un posto al sole”, fiction storica di Rai 3. Nina Soldano, che nella soap interpreta Marina, era un personaggio presente nello sceneggiato Rai da diversi anni. I fan si sentiti traditi dalla sparizione di un personaggio tanto amato, a tal punto che Nina Soldano ha dovuto giustificarsi su Instagram. >> Fratelli Caputo 2 ci sarà? Punti di forza e debolezza della serie di Canale 5 “Un posto al sole” senza Marina Addezio Giordano Nina Soldano interpreta dal 2003 l’iconico personaggio di Marina Addezio Giordano. Dopo ben 17 anni, Marina non apparirà più ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 11 gennaio 2021)dicea “Unal”, fiction storica di Rai 3., che nellainterpreta, era un personaggio presente nello sceneggiato Rai da diversi anni. I fan si sentiti traditi dalla sparizione di un personaggio tanto amato, a tal punto cheha dovuto giustificarsi su Instagram. >> Fratelli Caputo 2 ci sarà? Punti di forza e debolezza della serie di Canale 5 “Unal” senzaAddezio Giordanointerpreta dal 2003 l’iconico personaggio diAddezio Giordano. Dopo ben 17 anni,non apparirà più ...

ev4p0r4 : #rosmello ?????? fermi tutti e se invece gli autori non riuscissero nel loro intento e ?COLPO DI SCENA? Dayane ne… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @MaurilioVitto: occhi scoprendo negli altri se stessi. Si parlano, si dicono qualcosa, si offrono sigarette o bevande, e per un attimo… - ImpieriFilippo : RT @ImpieriFilippo: Clamoroso colpo di scena in F1! Cyril Abiteboul lascerà il team francese Renault. - ImpieriFilippo : Clamoroso colpo di scena in F1! Cyril Abiteboul lascerà il team francese Renault. - Spessofia : RT @MaurilioVitto: occhi scoprendo negli altri se stessi. Si parlano, si dicono qualcosa, si offrono sigarette o bevande, e per un attimo… -