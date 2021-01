Basket, Olimpia Milano in viaggio per tornare finalmente in Italia. Ancora da stabilire la data del recupero con Cremona (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo due giorni di attesa, l’Olimpia Milano dovrebbe riuscire finalmente a tornare in Italia quest’oggi al termine di un viaggio davvero molto complicato a causa della neve che ha bloccato la circolazione dall’aeroporto Barajas di Madrid. I meneghini, reduci dal successo esterno ottenuto contro il Real Madrid venerdì scorso in Eurolega, hanno dovuto raggiungere Valencia in treno nella serata di domenica per poi rientrare finalmente a Milano nella giornata odierna. Questa disavventura ha provocato il rinvio del match di campionato contro la Vanoli Cremona, inizialmente in programma domenica 10 gennaio, mentre a questo punto sarà possibile disputare regolarmente il prossimo turno di Eurolega in casa contro Valencia (palla a due domani ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo due giorni di attesa, l’dovrebbe riuscireinquest’oggi al termine di undavvero molto complicato a causa della neve che ha bloccato la circolazione dall’aeroporto Barajas di Madrid. I meneghini, reduci dal successo esterno ottenuto contro il Real Madrid venerdì scorso in Eurolega, hanno dovuto raggiungere Valencia in treno nella serata di domenica per poi rientrarenella giornata odierna. Questa disavventura ha provocato il rinvio del match di campionato contro la Vanoli, inizialmente in programma domenica 10 gennaio, mentre a questo punto sarà possibile disputare regolarmente il prossimo turno di Eurolega in casa contro Valencia (palla a due domani ...

