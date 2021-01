Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio nel cast di Delta: al via le riprese del film (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le riprese di Delta, nuovo film con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, sono iniziate ufficialmente con la regia di Michele Vannucci. Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio saranno i protagonisti di Delta, il nuovo film del regista Michele Vannucci (Il grande sogno), di cui oggi, 11 gennaio 2021, sono iniziate le riprese. Il lungometraggio è stato scritto da Massimo Gaudioso, Fabio Natale, Anita Otto e Michele Vannucci. Nel team della produzione ci sono invece Matteo Rovere e Giovanni Pompili, in collaborazione Groenlandia e Kino Produzioni con Rai Cinema e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna ed il supporto di Emilia-Romagna film ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ledi, nuovoconLo, sono iniziate ufficialmente con la regia di Michele Vannucci.Losaranno i protagonisti di, il nuovodel regista Michele Vannucci (Il grande sogno), di cui oggi, 11 gennaio 2021, sono iniziate le. Il lungometraggio è stato scritto da Massimo Gaudioso, Fabio Natale, Anita Otto e Michele Vannucci. Nel team della produzione ci sono invece Matteo Rovere e Giovanni Pompili, in collaborazione Groenlandia e Kino Produzioni con Rai Cinema e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna ed il supporto di Emilia-Romagna...

