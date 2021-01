Traffico Roma del 10-01-2021 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione pocosulle principali strade della capitale in questa domenica con spostamenti regolati dalle norme previste dalla zona arancione nel centro ricordiamo questa sera alle 22 la chiusura di via del Corso tra Piazza del Popolo e largo Chigi per lo smontaggio delle luminarie natalizie la riapertura domani mattina alle 6 segue Inoltre fino al 15 gennaio la sospensione delle ZTL del centro storico Trastevere Tridente San Lorenzo è Testaccio per facilitare gli spostamenti in queste zone infine mentre Noi ricordiamo che per lavori a un passaggio a livello nel comune di Civita Castellana la ferrovia regionale-civitacastellana-viterbo è sospesa tra le stazioni di Sant’Oreste Catalano ma per maggiori dettagli su questa ed altre notiziepunto ...