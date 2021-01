Serie A, Juventus-Sassuolo 3-1: Defrel non basta, Danilo, Ramsey e Ronaldo firmano la terza vittoria bianconera. La classifica (Di domenica 10 gennaio 2021) La Juventus festeggia all'Allianz Stadium.La Juventus vince e convince nel match di questa sera contro il Sassuolo, andato in scena all'Allianz Stadium e valido per la 17^ giornata di Serie A. Dopo i successi contro Udinese e Milan, i bianconeri, centrano la terza vittoria consecutive scalando la classifica e avvicinandosi sempre di più alla vetta: distante ormai solo 7 lunghezze. Ad aprire le danze la rete di Danilo, con una diagonale che batte Consigli. Defrel risponde dopo 8 minuti, trovando il gol dell'1-1. Ma la festa dei neroverdi dura poco: all'82° Ramsey, su cross di Frabotta dalla sinistra, riporta la Juventus ancora in vantaggio con un tiro da centro area. Ma a chiudere definitivamente i ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) Lafesteggia all'Allianz Stadium.Lavince e convince nel match di questa sera contro il, andato in scena all'Allianz Stadium e valido per la 17^ giornata diA. Dopo i successi contro Udinese e Milan, i bianconeri, centrano laconsecutive scalando lae avvicinandosi sempre di più alla vetta: distante ormai solo 7 lunghezze. Ad aprire le danze la rete di, con una diagonale che batte Consigli.risponde dopo 8 minuti, trovando il gol dell'1-1. Ma la festa dei neroverdi dura poco: all'82°, su cross di Frabotta dalla sinistra, riporta laancora in vantaggio con un tiro da centro area. Ma a chiudere definitivamente i ...

SkySport : JUVENTUS-SASSUOLO 3-1 Risultato finale ? ? #Danilo (51’) ? #Defrel (59') ? #Ramsey (82') ? #Ronaldo (90+2') ? ??… - SkySport : Juve in ansia per le condizioni di Dybala - tuttosport : #Juve, in campo c'è papà #Ronaldo!?? - mhd_david : RT @OptaPaolo: 2013 - L'ultima volta in cui la #Juventus ha subito un gol da situazione di vantaggio numerico in un gara casalinga di Serie… - zazoomblog : Serie A Juventus-Sassuolo 3-1: i bianconeri tornano al quarto posto - #Serie #Juventus-Sassuolo #bianconeri -