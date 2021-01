Serie A, 17a giornata: le formazioni ufficiali dei match delle 15 (Di domenica 10 gennaio 2021) tps titleLe gare/tps titleSono tre le sfide valide per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A in programma alle ore 15.Quasi terminato il lunch-match Roma-Inter ed in attesa dei posticipi Fiorentina-Cagliari (in programma alle ore 18) e Juventus-Sassuolo (in scena alle ore 20.45), Mediagol.it vi propone il quadro completo delle gare di questo pomeriggio.Parma-LazioUdinese-NapoliVerona-CrotoneSfoglia le schede per leggere le formazioni ufficiali dei match delle 15. Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) tps titleLe gare/tps titleSono tre le sfide valide per la diciassettesimadel campionato diA in programma alle ore 15.Quasi terminato il lunch-Roma-Inter ed in attesa dei posticipi Fiorentina-Cagliari (in programma alle ore 18) e Juventus-Sassuolo (in scena alle ore 20.45), Mediagol.it vi propone il quadro completogare di questo pomeriggio.Parma-LazioUdinese-NapoliVerona-CrotoneSfoglia le schede per leggere ledei15.

Mediagol : #SerieA, 17a giornata: le formazioni ufficiali dei match delle 15 - SerieTvserie : Serie A, 17a giornata: partite oggi 10 gennaio 2021 in diretta su Sky e Dazn - tvblogit : Serie A, 17a giornata: partite oggi 10 gennaio 2021 in diretta su Sky e Dazn - MontiFrancy82 : @SerieA : Nell’anticipo della 17a giornata il Milan si è imposto per 2-0 sul Torino. Vittorie anche per Atalanta e… - SMSNEWSOFFICIAL : @SerieA : Nell’anticipo della 17a giornata il Milan si è imposto per 2-0 sul Torino. Vittorie anche per Atalanta e… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 17a Serie A, 17a: Milan saldo in vetta, Atalanta ancora a valanga Stadionews.it Spezia Sampdoria, si deciderà dagli undici metri? La statistica del match

Curiosa statistica per Spezia e Sampdoria. Le due squadre, infatti, sono quelle che hanno subito più gol dal dischetto in questa Serie A ...

Juventus Sassuolo: dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn

Juventus - Sassuolo è una partita della 17a giornata del campionato di Serie A 2020-21: si gioca alle 20:45 del giorno 10-01-2021 allo stadio Allianz Stadium. Arbitro dell’incontro è il signor Davide ...

Curiosa statistica per Spezia e Sampdoria. Le due squadre, infatti, sono quelle che hanno subito più gol dal dischetto in questa Serie A ...Juventus - Sassuolo è una partita della 17a giornata del campionato di Serie A 2020-21: si gioca alle 20:45 del giorno 10-01-2021 allo stadio Allianz Stadium. Arbitro dell’incontro è il signor Davide ...