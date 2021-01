Samantha De Grenet: gli spot tv trash da rivedere tutti d’un fiato (Di domenica 10 gennaio 2021) Altro che regina del gorgonzola, Samantha De Grenet nel corso della sua trentennale carriera da modella, presentatrice e showgirl televisiva, ci ha regalato numerosi spot pubblicitari che – se visti oggi – fanno gridare ad alta voce: Dal già citato spot del gorgonzola del 2000, in cui si vede la De Grenet ad una festa mentre assaggia il formaggio cremoso inzuppandoci il dito dentro (ed attirando le attenzioni di un facoltoso uomo), a quello datato 1990 del Duplo. In questa occasione Samantha De Grenet risponde alla domanda allusiva del suo amico “Golosa, eh?”, sottolineando come il Duplo sia uno snack che “va giù che è un piacere”. “Macché golosa, Duplo è uno snack molto speciale! Uno: è proprio buono; due: va già che è un piacere; tre: mi sento leggera ed in ... Leggi su biccy (Di domenica 10 gennaio 2021) Altro che regina del gorgonzola,Denel corso della sua trentennale carriera da modella, presentatrice e showgirl televisiva, ci ha regalato numerosipubblicitari che – se visti oggi – fanno gridare ad alta voce: Dal già citatodel gorgonzola del 2000, in cui si vede la Dead una festa mentre assaggia il formaggio cremoso inzuppandoci il dito dentro (ed attirando le attenzioni di un facoltoso uomo), a quello datato 1990 del Duplo. In questa occasioneDerisponde alla domanda allusiva del suo amico “Golosa, eh?”, sottolineando come il Duplo sia uno snack che “va giù che è un piacere”. “Macché golosa, Duplo è uno snack molto speciale! Uno: è proprio buono; due: va già che è un piacere; tre: mi sento leggera ed in ...

indecisissimo : Stasera d'accordo anche con Samantha De Grenet cosa sta succedendo ha letteralmente asfaltato Stefania in 50 secondi - BITCHYFit : RT @ProssimiC: - __sogolden__ : Madonna ma dimmi tu se devo essere d'accordo con Samantha de grenet #GFVIP - fabriburatti : Samantha De Grenet squallida che si alza per mettersi in mezzo ai coglioni come sempre #GFVIP #TZVIP #SOVIP - nicolebiamontee : RT @noemiarcuri: Più Stefania Orlando e Sabrina Ferilli, meno Dayane Mello e Samantha De Grenet ??? #CEPOSTAPERTE #SOVIP #TZVIP -