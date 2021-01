Recovery: Vono, ‘Mit rallenta Ponte stretto, ma per Iv è opera irrinunciabile’ (2) (Di domenica 10 gennaio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – “E nel mentre, il termine europeo del 2026 necessario per inserire i progetti nel Recovery, viene vanificato per i lavori del #Pontesullostretto che non potrebbero essere completati e rendicontati per quell’anno. Italia Viva ritiene che il Ponte è un’opera a cui l’Italia non può rinunciare e per questo, potendo essere realizzata con i fondi, già disponibili e attivabili presso il ministero delle infrastrutture e il ministero della coesione territoriale, sarà portata per l’approvazione ad ogni tavolo politico di discussione per lo sblocco delle #infrastrutture”, conclude Vono. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – “E nel mentre, il termine europeo del 2026 necessario per inserire i progetti nel, viene vanificato per i lavori del #sulloche non potrebbero essere completati e rendicontati per quell’anno. Italia Viva ritiene che ilè un’a cui l’Italia non può rinunciare e per questo, potendo essere realizzata con i fondi, già disponibili e attivabili presso il ministero delle infrastrutture e il ministero della coesione territoriale, sarà portata per l’approvazione ad ogni tavolo politico di discussione per lo sblocco delle #infrastrutture”, conclude. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Recovery: Vono, 'Mit rallenta Ponte stretto, ma per Iv è opera irrinunciabile' (2)... - giusepp27628824 : @cattivamamy sen vono come iv è favorevole ma con piano infratture no recovery. è conte con casalino per mettere c… - graziellacesari : @Laila76913893 @roccocasalino Chi è silvia vono che pubblica un tweet dove si afferma che il ponte entra nel recovery plan? -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Vono Recovery: Vono, 'Mit rallenta Ponte stretto, ma per Iv è opera irrinunciabile' (2) SardiniaPost Recovery: Vono, ‘Mit rallenta Ponte stretto, ma per Iv è opera irrinunciabile’ (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – “E nel mentre, il termine europeo del 2026 necessario per inserire i progetti nel Recovery, viene vanificato per i lavori del #Pontesullostretto che non potrebbero essere c ...

Italia Viva attacca il governo sul Ponte. «Rallenta la realizzazione»

La senatrice Vono: «Il ministero dei Trasporti frena la conclusione dei lavori progettuali. Non ci sono notizie dalla task force istituita a settembre. Per l'Italia è un'opera irrinunciabile» ...

(Adnkronos) – (Adnkronos) – “E nel mentre, il termine europeo del 2026 necessario per inserire i progetti nel Recovery, viene vanificato per i lavori del #Pontesullostretto che non potrebbero essere c ...La senatrice Vono: «Il ministero dei Trasporti frena la conclusione dei lavori progettuali. Non ci sono notizie dalla task force istituita a settembre. Per l'Italia è un'opera irrinunciabile» ...