Probabili formazioni Crotone-Benevento | diciottesima giornata Serie A 2020 2021

(Di domenica 10 gennaio 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 17 gennaionella cornice dello stadio Scida. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.– Spazio al 3-5-2 con Messias e Riviere in attacco. Stroppa per quella che ha il sapore di ultima spiaggia recupera anche Benali mentre Cigarini e Marrone sono da valutare. Squalificato Reca.– Out Volta, Tello, Viola, Moncini, Caldirola, Letizia, Iago Falque, Tuia. Improta ...

TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: - glmdj : #JuveSassuolo prepartita... le ultime news e le probabili formazioni ?? - blab_live : #SerieA, #JuveSassuolo @juventusfc @SassuoloUS la Signora cerca il tris per recuperare in classifica. Probabili fo… - zazoomblog : Fiorentina-Cagliari Probabili formazioni Precedenti Curiosità - #Fiorentina-Cagliari #Probabili - FeedelissimoCom : Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

La partita Novara - Olbia del Domenica 10 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Serie C ...La partita Pontedera - AlbinoLeffe del Domenica 10 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Serie C ...