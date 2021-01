Prandelli: “Le vittorie danno fiducia. Sarà un mercato di scontenti, nessuna fretta” (Di domenica 10 gennaio 2021) Cesare Prandelli ha parlato nel post partita di Fiorentina-Cagliari ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria della squadra gigliata: “Le vittorie aiutano ad avere fiducia e coraggio. Tutte le partite sono difficili, a volte sono sporche e devi combattere. Noi lo stiamo facendo. Ogni tanto dovrei essere più lucido e meno coinvolto. A volte mi sembra di essere ancora un tifoso in tribuna. Invece sono l’allenatore, devo essere più razionale e capire quando correggere se necessario. Serve lucidità”. Infine ha chiuso con dichiarazioni riguardo al mercato: “Sarà un mercato di scontenti. A me gli scambi degli scontenti non piacciono. Se decidiamo di andare sul mercato lavoreremo su due posizioni ma non abbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Cesareha parlato nel post partita di Fiorentina-Cagliari ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria della squadra gigliata: “Leaiutano ad averee coraggio. Tutte le partite sono difficili, a volte sono sporche e devi combattere. Noi lo stiamo facendo. Ogni tanto dovrei essere più lucido e meno coinvolto. A volte mi sembra di essere ancora un tifoso in tribuna. Invece sono l’allenatore, devo essere più razionale e capire quando correggere se necessario. Serve lucidità”. Infine ha chiuso con dichiarazioni riguardo al: “undi. A me gli scambi deglinon piacciono. Se decidiamo di andare sullavoreremo su due posizioni ma non abbiamo ...

