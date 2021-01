Napoli, Gattuso: “La squadra è viva, abbiamo degli obiettivi importanti” (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – “Oggi non era facile dopo lo Spezia. La squadra è viva e sa che deve giocare sempre al massimo, perche’ abbiamo degli obiettivi importanti”. Rino Gattuso si gode i tre punti d’oro conquistati alla Dacia Arena contro l’Udinese per 2-1, una reazione importante dopo la sconfitta al San Paolo contro lo Spezia del turno scorso. “Mercoledi’ e’ stata una mazzata incredibile, non era facile, ma ci siamo ripresi quello che abbiamo perso quattro giorni fa”, ha detto il tecnico del Napoli ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico azzurro ha poi commentato la scelta di cambiare Rrahmani all’intervallo dopo l’errore che ha portato al pari di Lasagna: “Mi dispiace per Rrahmani, e’ un grande professionista, ma ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – “Oggi non era facile dopo lo Spezia. Lae sa che deve giocare sempre al massimo, perche’”. Rinosi gode i tre punti d’oro conquistati alla Dacia Arena contro l’Udinese per 2-1, una reazione importante dopo la sconfitta al San Paolo contro lo Spezia del turno scorso. “Mercoledi’ e’ stata una mazzata incredibile, non era facile, ma ci siamo ripresi quello cheperso quattro giorni fa”, ha detto il tecnico delai microfoni di Sky Sport. Il tecnico azzurro ha poi commentato la scelta di cambiare Rrahmani all’intervallo dopo l’errore che ha portato al pari di Lasagna: “Mi dispiace per Rrahmani, e’ un grande professionista, ma ...

