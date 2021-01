Modugno: crollo di una palazzina Intervento dei vigili del fuoco (Di domenica 10 gennaio 2021) Tweet dei vigili del fuoco: Dalle 23 di ieri vigili del fuoco impegnati nel centro storico di Modugno (BA) per il crollo di una palazzina di due piani, disabitata. In atto le operazioni di ricerca, anche con nuclei cinofili, per escludere il coinvolgimento di persone senza fissa dimora. Scrive Nicola Bonasia, sindaco di Modugno: Qualche ora fa è crollato un immobile in via Gian Battista Stella, nei pressi di Piazza Plebiscito. Sono in continuo contatto con il vicesindaco Montebruno, l’assessore Lopez, il comandante della Polizia Municipale Di Turi e il comandante dei Carabinieri, Quarta, che sono sul posto per monitorare la situazione e coordinare le operazioni. Al momento, fortunatamente, non sembrano coinvolte persone e non si conoscono le ... Leggi su noinotizie (Di domenica 10 gennaio 2021) Tweet deidel: Dalle 23 di ieridelimpegnati nel centro storico di(BA) per ildi unadi due piani, disabitata. In atto le operazioni di ricerca, anche con nuclei cinofili, per escludere il coinvolgimento di persone senza fissa dimora. Scrive Nicola Bonasia, sindaco di: Qualche ora fa è crollato un immobile in via Gian Battista Stella, nei pressi di Piazza Plebiscito. Sono in continuo contatto con il vicesindaco Montebruno, l’assessore Lopez, il comandante della Polizia Municipale Di Turi e il comandante dei Carabinieri, Quarta, che sono sul posto per monitorare la situazione e coordinare le operazioni. Al momento, fortunatamente, non sembrano coinvolte persone e non si conoscono le ...

emergenzavvf : Dalle 23 di ieri #vigilidelfuoco impegnati nel centro storico di Modugno (BA) per il crollo di una palazzina di due… - LaraAmmendola : RT @emergenzavvf: Dalle 23 di ieri #vigilidelfuoco impegnati nel centro storico di Modugno (BA) per il crollo di una palazzina di due piani… - EdiGirolami : RT @emergenzavvf: Dalle 23 di ieri #vigilidelfuoco impegnati nel centro storico di Modugno (BA) per il crollo di una palazzina di due piani… - tupacshakurmofo : RT @emergenzavvf: Dalle 23 di ieri #vigilidelfuoco impegnati nel centro storico di Modugno (BA) per il crollo di una palazzina di due piani… - AnnaGiacovazzo : RT @emergenzavvf: Dalle 23 di ieri #vigilidelfuoco impegnati nel centro storico di Modugno (BA) per il crollo di una palazzina di due piani… -

Ultime Notizie dalla rete : Modugno crollo Modugno, crolla palazzina: vigili del fuoco al lavoro tra le macerie Borderline24 - Il giornale di Bari Modugno, crolla palazzina disabitata in via Stella: nessun ferito danni alle auto – VIDEO

Una palazzina abbandonata è crollata intorno alla scorsa mezzanotte a Modugno. Dopo i primi accertamenti pare che nessuno sia rimasto ferito.

Modugno, crolla palazzina disabitata in via Stella: nessun ferito auto danneggiate – VIDEO

Una palazzina abbandonata è crollata intorno alla scorsa mezzanotte a Modugno. Dopo i primi accertamenti pare che nessuno sia rimasto ferito.

Una palazzina abbandonata è crollata intorno alla scorsa mezzanotte a Modugno. Dopo i primi accertamenti pare che nessuno sia rimasto ferito.Una palazzina abbandonata è crollata intorno alla scorsa mezzanotte a Modugno. Dopo i primi accertamenti pare che nessuno sia rimasto ferito.