Meteo | Lunedì di gelo: in quali regioni ci sono piogge sparse (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Meteo parla di un Lunedì 11 freddissimo. Sulle regioni settentrionali ci sarà il sole, ma la pressione è in aumento e il freddo sarà intenso. Al Centro-Sud le temperature saranno meno rigide, mentre le precipitazioni sparse. Questo Lunedì ci saranno forti piogge sul Centro-Sud (pixabay)Debolmente nevose, almeno fino alle prime ore del mattino, le regioni del Centro, con quote fino a 200 metri sull’Umbria e le Marche, 600 metri in Abruzzo e quote oltre i 1400m al Sud. Il tempo sarà instabile sulla Sardegna: ci saranno rovesci e nevicate a 700 metri in serata. Il Meteo Lunedì al Nord Italia Lunedì 11 porterà l’alta pressione sulle regioni italiane. Ci sarà il sole al mattino nelle ... Leggi su altranotizia (Di domenica 10 gennaio 2021) Ilparla di un11 freddissimo. Sullesettentrionali ci sarà il sole, ma la pressione è in aumento e il freddo sarà intenso. Al Centro-Sud le temperature saranno meno rigide, mentre le precipitazioni. Questoci saranno fortisul Centro-Sud (pixabay)Debolmente nevose, almeno fino alle prime ore del mattino, ledel Centro, con quote fino a 200 metri sull’Umbria e le Marche, 600 metri in Abruzzo e quote oltre i 1400m al Sud. Il tempo sarà instabile sulla Sardegna: ci saranno rovesci e nevicate a 700 metri in serata. Ilal Nord Italia11 porterà l’alta pressione sulleitaliane. Ci sarà il sole al mattino nelle ...

