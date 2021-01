Mario Cipollini malattia: «Il mio cuore era compromesso e non lo sapevo…» (Di domenica 10 gennaio 2021) «Quelle pedalate potevano essere le ultime della mia vita. Il mio cuore era compromesso e io non lo sapevo. Sentivo, però, che qualcosa non andava, percepivo, insomma, che la mia ‘macchina’ non funzionava come al solito. E noi ciclisti, che con il corpo abbiamo un rapporto intenso poiché viviamo in solitudine tante ore di fatica e silenzio, percepiamo subito anche la più piccola anomalia», comincia così l’intervista che Mario Cipollini ha concesso ad “Ok Salute e Benessere”. Il 35enne, uno dei migliori velocisti della storia e divenuto campione del mondo di ciclismo, ha parlato di un suo importante problema di salute: l’atleta ha raccontato di aver avuto una miocardite. leggi anche l’articolo —> Filippa Lagerback, malattia imbarazzante: «Mi irrigidisce come un palo…» Mario ... Leggi su urbanpost (Di domenica 10 gennaio 2021) «Quelle pedalate potevano essere le ultime della mia vita. Il mioerae io non lo sapevo. Sentivo, però, che qualcosa non andava, percepivo, insomma, che la mia ‘macchina’ non funzionava come al solito. E noi ciclisti, che con il corpo abbiamo un rapporto intenso poiché viviamo in solitudine tante ore di fatica e silenzio, percepiamo subito anche la più piccola anomalia», comincia così l’intervista cheha concesso ad “Ok Salute e Benessere”. Il 35enne, uno dei migliori velocisti della storia e divenuto campione del mondo di ciclismo, ha parlato di un suo importante problema di salute: l’atleta ha raccontato di aver avuto una miocardite. leggi anche l’articolo —> Filippa Lagerback,imbarazzante: «Mi irrigidisce come un palo…»...

franmonzone : RT @tuttobiciweb_it: Mario #Cipollini chiama in causa il nostro sito: anch'io non ho ricevuto il #collare d'oro, ma loro si sono dimenticat… - Claudio61372742 : @tuttobiciweb_it Dimenticare Mario Cipollini mi sembra una scusa da ridere...???????? parliamo di Mario Cipollini non p… - tuttobiciweb_it : Mario #Cipollini chiama in causa il nostro sito: anch'io non ho ricevuto il #collare d'oro, ma loro si sono dimenti… - zazzino75 : RT @Benna80: Qualcuno ha sbagliato strada @mario_cipollini ?? #somethingwrong #inseguimento #track #trowback #cipo #benna #lovemywilier htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Cipollini Mario Cipollini: 'Attendo Renato Di Rocco a Montecatini per regalargli la maglia iridata' Blasting News Italia CARO MARIO, GUARDA NEL CASSETTO: IL COLLARE D'ORO CE L'HAI

Cesare premiato con la medaglia d'oro brevetto numero 1130 per il primato mondiale del quartetto dell’inseguimento conquistato nel 1976, Mario insignito del brevetto numero 236 ...

CARO MARIO, IO TI DAREI DUE COLLARI D'ORO, MA GLI SMEMORATI SONO IN FEDERAZIONE E AL CONI

Più che un collare d’oro e una collana di perle dimenticate. L’ultima, ma certamente non sarà l’ultima visto i precedenti, è una perla di nome Mario Cipollini, il quale, giustamente, oggi con un video ...

Cesare premiato con la medaglia d'oro brevetto numero 1130 per il primato mondiale del quartetto dell’inseguimento conquistato nel 1976, Mario insignito del brevetto numero 236 ...Più che un collare d’oro e una collana di perle dimenticate. L’ultima, ma certamente non sarà l’ultima visto i precedenti, è una perla di nome Mario Cipollini, il quale, giustamente, oggi con un video ...