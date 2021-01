LIVE Fognini-Chardy 1-4, ATP Antalya in DIRETTA: che partenza del francese! Primo sussulto azzurro (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Servizio a zero del francese. 30-0 Buona prima del classe 1987. 15-0 Fuori di poco il diritto in avanzamento del ligure. 1-3 L’azzurro c’è e vince per la prima volta un turno di servizio. 40-15 Fognini trova continuità nello scambio: chance di accorciare. 30-15 Fuori giri il rovescio del francese in risposta. 15-15 L’azzurro prova a muovere l’avversario: in rete il diritto di Chardy. 0-15 Quarto doppio fallo per il ligure. 0-3 Ed ecco anche l’ace: break confermato e che partenza! 40-15 Stesso schema del francese ma diritto fuori di un nulla. 40-0 Sale sopra la palla Chardy: in rete la difesa dell’azzurro. 30-0 Lento Fognini in questo avvio: superficie molto veloce. 15-0 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-4 Servizio a zero del francese. 30-0 Buona prima del classe 1987. 15-0 Fuori di poco il diritto in avanzamento del ligure. 1-3 L’c’è e vince per la prima volta un turno di servizio. 40-15trova continuità nello scambio: chance di accorciare. 30-15 Fuori giri il rovescio del francese in risposta. 15-15 L’prova a muovere l’avversario: in rete il diritto di. 0-15 Quarto doppio fallo per il ligure. 0-3 Ed ecco anche l’ace: break confermato e che! 40-15 Stesso schema del francese ma diritto fuori di un nulla. 40-0 Sale sopra la palla: in rete la difesa dell’. 30-0 Lentoin questo avvio: superficie molto veloce. 15-0 ...

zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy 0-0 ATP Antalya in DIRETTA: in palio i quarti di finale in Turchia! - #Fognini-Chardy #Antalya… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Antalya 2021 - Fabio Fognini torna in campo per provare a ottenere il pass per i quarti di final… - zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy ATP Antalya in DIRETTA: match di spessore contro il transalpino - #Fognini-Chardy #Antalya… - livetennisit : ATP Antalya: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Fabio Fognini e Matteo Berrettini (LIVE) - infoitsport : LIVE Fognini-Vrbensky 6-4 7-6, ATP Antalya in DIRETTA: vittoria con qualche patema nel secondo set -