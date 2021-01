“Le cose stanno così”. Vittorio Cecchi Gori, sulla nuova fidanzata di 46 anni più giovane qualcosa non torna (Di domenica 10 gennaio 2021) Vittorio Cecchi Gori, 78 anni, imprenditore, ex politico e produttore cinematografico ha sempre amato circondarsi di belle donne. Sposato dall’83 al 2000 con Rita Rusic, alla quale si è riavvicinato nel 2017 dopo un ricovero in ospedale per ischemia cerebrale, Cecchi Gori ha avuto anche una storia con Valeria Marini, durata tre anni. Ma ha avuto una relazione anche con Mara Meis, ovvero Mara De Gennaro, rappresentante dell’Italia a Miss Mondo nel 1996. Recentemente si è tornati a parlare di lui per un gossip che lo voleva al fianco di un’avvenente attrice cubana di 32 anni, di nome Barbara. Ma il direttore di Novella 2000 nonché firma di Libero Roberto Alessi ha spiegato che le cose, in realtà, stanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 gennaio 2021), 78, imprenditore, ex politico e produttore cinematografico ha sempre amato circondarsi di belle donne. Sposato dall’83 al 2000 con Rita Rusic, alla quale si è riavvicinato nel 2017 dopo un ricovero in ospedale per ischemia cerebrale,ha avuto anche una storia con Valeria Marini, durata tre. Ma ha avuto una relazione anche con Mara Meis, ovvero Mara De Gennaro, rappresentante dell’Italia a Miss Mondo nel 1996. Recentemente si èti a parlare di lui per un gossip che lo voleva al fianco di un’avvenente attrice cubana di 32, di nome Barbara. Ma il direttore di Novella 2000 nonché firma di Libero Roberto Alessi ha spiegato che le, in realtà,...

fabiochiusi : In compenso ci 'informano' che i 18 anni di Greta sono tristi, che Berlusconi è immortale e che Montesano ha tutto… - leyrahexia : RT @distintamente_: Non alcuni di voi che stanno pensando Tommaso si sia inventato tutto per allearsi con Cecilia e sputtanare Stefania qua… - wiIIowt : non sto capendo un cazzo e sinceramente va benissimo così, tanto non sapremo mai come stanno davvero le cose e non… - wushurabbit : @LaviniaBLR @Potemkin959 @catenaaurea66 poi... dopo tutto questo stanno anche 'sospendendo' account per la question… - sellydemZUS : RT @dayanesupporter: per come stanno le cose in questo momento una finale senza di loro non la accetto #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : cose stanno 5 cose da sapere sulla legge La Legge per Tutti Papa Francesco: la salvezza è per tutti

“Rivolgo un affettuoso saluto al popolo degli Stati Uniti d’America, scosso dal recente assedio al Congresso. Prego per coloro che hanno perso la vita, ...

Azzolina: «Gli studenti senza scuola? Per le Regioni possono andare a fare l’aperitivo ma non entrare in classe»

Domani le scuole superiori non ripartono in presenza se non in tre regioni. Ci saranno proteste e sit-in: genitori e studenti ce l’hanno anche con lei, ministra. «Rispetto alle superiori il governo ha ...

“Rivolgo un affettuoso saluto al popolo degli Stati Uniti d’America, scosso dal recente assedio al Congresso. Prego per coloro che hanno perso la vita, ...Domani le scuole superiori non ripartono in presenza se non in tre regioni. Ci saranno proteste e sit-in: genitori e studenti ce l’hanno anche con lei, ministra. «Rispetto alle superiori il governo ha ...