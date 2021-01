Le 7 grandi tendenze make-up del 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) Si dice che tutto torna. Forse nel 2021, in cui vedremo finalmente la luce del vecchio mondo ma con occhi più consapevoli. Lato make-up incluso. Perché la pandemia ha avuto, e continua ad avere, un impatto notevole sulla nostra vita, anche nella trousse, mettendo in secondo piano labbra e guance e facendo sentire gli occhi mai come ora più apprezzati. Leggi su vanityfair (Di domenica 10 gennaio 2021) Si dice che tutto torna. Forse nel 2021, in cui vedremo finalmente la luce del vecchio mondo ma con occhi più consapevoli. Lato make-up incluso. Perché la pandemia ha avuto, e continua ad avere, un impatto notevole sulla nostra vita, anche nella trousse, mettendo in secondo piano labbra e guance e facendo sentire gli occhi mai come ora più apprezzati.

marioricciard18 : @Giulia_B @EBrugnate Sul secondo punto sono d’accordo. Sul primo è normale che sia così. Le scienze sociali, e la s… - DavideBergna : @borghi_claudio @mauriziolosavio @nientediniente1 Leggo le tendenze. Mi dichiaro a favore del ponte sullo stretto,… - svirgola2 : Italia votata quasi esclusivamente a due tendenze: da un lato agricoltura intensiva, che massimizza la produzione a… - barcui : @IlariaBifarini Forse alimento in me solo u pregiudizio se, tra le mie conoscenze in cui s'è diventati grandi assie… - MauroCapozza : RT @Ste_Mazzu: Ennesima puntata bomba di #Reportrai3, agghiacciante sui rapporti politica, mafia, massoneria, destra eversiva e servizi seg… -

Ultime Notizie dalla rete : grandi tendenze Le 9 grandi tendenze moda per cui impazzire nel 2021 e forse archiviare alcune (vecchie) abitudini Yahoo Finanza Le 7 grandi tendenze make-up del 2021

Dalle labbra di un rosso «Biancaneve» alla pelle di rugiada in stile «Bridgerton», ecco i trend che sfoggeremo sul viso. Tutti e sette sono iconici, come dimostrano le pioniere di ieri e di oggi ...

Sfera Ebbasta e Vasco Rossi, ecco a voi i dominatori delle classifiche

Sfera Ebbasta e Vasco Rossi aprono il 2021 in vetta. “ Famoso ” di Sfera Ebbasta è stato il disco più venduto nella prima settimana del nuovo anno. La classifica prosegue con l’EP “ Ahia! ” dei Pingui ...

Dalle labbra di un rosso «Biancaneve» alla pelle di rugiada in stile «Bridgerton», ecco i trend che sfoggeremo sul viso. Tutti e sette sono iconici, come dimostrano le pioniere di ieri e di oggi ...Sfera Ebbasta e Vasco Rossi aprono il 2021 in vetta. “ Famoso ” di Sfera Ebbasta è stato il disco più venduto nella prima settimana del nuovo anno. La classifica prosegue con l’EP “ Ahia! ” dei Pingui ...