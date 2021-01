Cavese-Palermo | Boscaglia se la gode | il tecnico rosanero è felice per lo 0-1 a Cava de’ Tirreni

Leggi su mediagol

(Di domenica 10 gennaio 2021) Zero a uno, è questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio fra le mura dello Stadio "Simonetta Lamberti".Tre punti d'oro in chiave classifica, quelli conquistati daiai danni della- ultima in classifica -, in occasione della sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C - Girone C, centrati grazie alle rete messe a segno dal giovanissimo Nicola Rauti al 93', che di testa è riuscito a scacciare le paure.caption id="attachment 956381" align="alignnone" width="833"allenatore/captionLa vittoria ha certamente addolcito il volto di una prestazione non eccessivamente brillante, specchio fedele di vizi e virtù di questa squadra, ragion per cui blitz esterno in terra campana contro la formazione di Campilongo non deve certamente esaltare più del dovuto. Ma mister ...