Belen Rodriguez super in tacchi a spillo. Parole dolci a Spinalbese – FOTO (Di domenica 10 gennaio 2021) Belen Rodriguez continua ad incantare tutti i suoi follower con post assolutamente mozzafiato sul suo profilo Instagram. La showgirl pubblica l’ennesima dichiarazione d’amore per Antonino Spinalbese Belen Rodriguez non smette… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 10 gennaio 2021)continua ad incantare tutti i suoi follower con post assolutamente mozzafiato sul suo profilo Instagram. La showgirl pubblica l’ennesima dichiarazione d’amore per Antoninonon smette… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

ludogi10 : RT @SilviaMangiapa1: Lui che si aspettava come sorpresa Belén Rodriguez o chissà chi, e invece si ritrova Luca Argentero #CePostaPerTe http… - moonchicca : RT @isainsolia: Visto che lui le ha fatto il profumo e non l’anello adesso lei gli porta come regalo Luca Argentero e non Belen Rodriguez.… - SilviaMangiapa1 : Lui che si aspettava come sorpresa Belén Rodriguez o chissà chi, e invece si ritrova Luca Argentero #CePostaPerTe - isainsolia : Visto che lui le ha fatto il profumo e non l’anello adesso lei gli porta come regalo Luca Argentero e non Belen Rod… - francyriki : RT @nelnomedeltrash: Rossano Rubicondi e Belen Rodriguez prima Andrea Zenga e dayane Mello poi. Ad ogni reality la propria royal couple ???… -