Studenti e genitori in piazza: “Basta con la didattica a distanza” (Di sabato 9 gennaio 2021) Le proteste in ogni parte d’Italia. Studenti e genitori sono stanchi della condizione attuale della nostra scuola. Proteste scuola (Facebook)Le scuole non riaprono, o meglio, riaprono a singhiozzo, una prima parte dedicata alle scuole primarie e poi via via tutto il resto. Le superiori quasi ovunque restano chiuse, in didattica a distanza, in alcuni casi, tipo il Veneto, fino al prossimo 31 gennaio. A questo punto, spontanea, naturale più di ogni altra reazione, è scattata la protesta degli Studenti, accompagnati, questa volta anche dagli stessi genitori. In piazza, praticamente in ogni parte d’Italia, a protestare insieme. Tra le manifestazioni più rilevanti, certamente quella di Milano, piazza Duomo, dove insieme, figli e ... Leggi su chenews (Di sabato 9 gennaio 2021) Le proteste in ogni parte d’Italia.sono stanchi della condizione attuale della nostra scuola. Proteste scuola (Facebook)Le scuole non riaprono, o meglio, riaprono a singhiozzo, una prima parte dedicata alle scuole primarie e poi via via tutto il resto. Le superiori quasi ovunque restano chiuse, in, in alcuni casi, tipo il Veneto, fino al prossimo 31 gennaio. A questo punto, spontanea, naturale più di ogni altra reazione, è scattata la protesta degli, accompagnati, questa volta anche dagli stessi. In, praticamente in ogni parte d’Italia, a protestare insieme. Tra le manifestazioni più rilevanti, certamente quella di Milano,Duomo, dove insieme, figli e ...

