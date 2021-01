Open Arms, rinvio udienza a 20 marzo. La difesa di Salvini in 8 punti (Di sabato 9 gennaio 2021) Il gup di Palermo Lorenzo Iannelli ha rinviato al 20 marzo prossimo l'udienza preliminare nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini nell'ambito del processo che vede il leader della Lega accusato di sequestro di persona e rifiuto datti d'ufficio per i ritardi nello sbarco dei migranti a bordo della ong spagnola Open Arms. Inizialmente l'udienza era stata rinviata al 6 febbraio, una data troppo ravvicinata per consentire la completa traduzione dei documenti in lingua spagnola e inglese prodotti. Sarà conferito il 14 gennaio invece l'incarico per traduzione degli atti prodotti. Stamattina il gup ha ammesso tutte le 18 parti che hanno presentato costituzione di parte civile.LA LINEA DI difesaSono otto i punti della difesa ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 9 gennaio 2021) Il gup di Palermo Lorenzo Iannelli ha rinviato al 20prossimo l'preliminare nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteonell'ambito del processo che vede il leader della Lega accusato di sequestro di persona e rifiuto datti d'ufficio per i ritardi nello sbarco dei migranti a bordo della ong spagnola. Inizialmente l'era stata rinviata al 6 febbraio, una data troppo ravvicinata per consentire la completa traduzione dei documenti in lingua spagnola e inglese prodotti. Sarà conferito il 14 gennaio invece l'incarico per traduzione degli atti prodotti. Stamattina il gup ha ammesso tutte le 18 parti che hanno presentato costituzione di parte civile.LA LINEA DISono otto idella...

