Nba, Steph Curry e i Golden State Warriors sono davvero tornati? (Di sabato 9 gennaio 2021) Quando Steph Curry si è accesso alla fine del terzo quarto, infilando 12 punti in 3' e lanciando la clamorosa rimonta di Golden State sui Clippers , Eric Paschall non riusciva a credere ai suoi occhi. ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 gennaio 2021) Quandosi è accesso alla fine del terzo quarto, infilando 12 punti in 3' e lanciando la clamorosa rimonta disui Clippers , Eric Paschall non riusciva a credere ai suoi occhi. ...

dchinellato : Incredibile vittoria dei Warriors sui Clippers, trascinati da Steph Curry in versione mvp: 38 punti, 11 assist, 9 t… - NBAItalia : ?? STEPH!! 38 PTS (di cui 24 nel secondo tempo) & 11 AST con 9 3PM per @StephenCurry30 che guida i suoi @warriors… - dchinellato : Quando Curry si è accesso, Eric Paschall non riusciva a credere ai suoi occhi. “A volte devo ricordarmi che gioco c… - Daddeee_ : RT @Teo__Visma: Comunque se Steph ne vince altre 35/36, come ha vinto le ultime 3, gli altri 11 vanno con lui ai playoff e dovrebbero fargl… - BartLeo : RT @ell3nne: Curry: 'Ehi Paul, ti ricordi della Mossa Kansas City?' George: 'Non stavolta Steph' Curry: Troppo tardi #NbaTipo https://t.… -