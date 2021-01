Milan-Torino 2-0, i rossoneri riprendono la corsa con Leao e Kessie (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Milan torna alla vittoria contro il Torino dopo il ko con la Juventus, grazie alle reti di Leao e Kessie. Gara decisa già nel primo tempo, ritorno in campo di Ibrahimovic Tutti quelli che pensavano in un Milan finito dopo il ko con la Juventus, dovranno ricredersi: Torino battuto grazie a Leao e Kessie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 gennaio 2021) Iltorna alla vittoria contro ildopo il ko con la Juventus, grazie alle reti di. Gara decisa già nel primo tempo, ritorno in campo di Ibrahimovic Tutti quelli che pensavano in unfinito dopo il ko con la Juventus, dovranno ricredersi:battuto grazie aQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

