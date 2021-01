LIVE – Biathlon, inseguimento maschile Oberhof 1 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 9 gennaio 2021) La DIRETTA scritta del primo inseguimento 12.5 km maschile di Oberhof, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Sarà Johannes Boe a partire per primo nella seconda gara del weekend in Germania, forte della vittoria nella sprint di venerdì. Buon piazzamento anche per l’azzurro Lukas Hofer, che comincerà per quarto. La gara è in programma sabato 9 gennaio alle ore 14:45. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 15.10 – Zero di Bormolini, sbaglia sull’ultimo Giacomel che ancora una volta è velocissimo 15.08 – Tre errori per Johannes Boe! Un bersaglio mancato per Hofer, terzo a più di 20? da Laegreid che è terzo. Secondo Johannes ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Lascritta del primo12.5 kmdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Sarà Johannes Boe a partire per primo nella seconda gara del weekend in Germania, forte della vittoria nella sprint di venerdì. Buon piazzamento anche per l’azzurro Lukas Hofer, che comincerà per quarto. La gara è in programma sabato 9 gennaio alle ore 14:45. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA15.10 – Zero di Bormolini, sbaglia sull’ultimo Giacomel che ancora una volta è velocissimo 15.08 – Tre errori per Johannes Boe! Un bersaglio mancato per Hofer, terzo a più di 20? da Laegreid che è terzo. Secondo Johannes ...

OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE dell'inseguimento maschile di Oberhof: Hofer vuole il primo podio stagionale, Joha… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof per l’Inseguimento maschile: Johannes Boe per la doppietta, Hofer ha il podio nel mirino #biathlon @AleBerg… - neveitalia : LIVE da Oberhof per l’Inseguimento maschile: Johannes Boe per la doppietta, Hofer ha il podio nel mirino #biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon 10 km Inseguimento Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer cerca la grande rimonta - #Biathlon… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della pursuit a #Oberhof: Dorothea Wierer cerca la grande rimonta -