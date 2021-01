Juventus, Pirlo: “Sassuolo è un’ottima squadra che gioca insieme da qualche anno, con un bravo allenatore” (Di sabato 9 gennaio 2021) Terza partita del 2021 per la Juventus, che domani sera all’Allianz Stadium (ore 20,45) ospita il Sassuolo nel match valevole per la 17° giornata della Serie A. Oggi Mister Andrea Pirlo ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida contro la squadra emiliana. «Mi aspetto una gara difficile. Il Sassuolo è un’ottima squadra che gioca insieme da qualche anno, con un bravo allenatore nella parte della costruzione del gioco. Dovremo stare attenti nella fase di non possesso a non concedere loro dei varchi perché sono molto bravi ad uscire sulla pressione della squadra avversaria. Siamo una squadra che vince da 9 anni ed è normale che su di noi ci sia la pressione per ... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 gennaio 2021) Terza partita del 2021 per la, che domani sera all’Allianz Stadium (ore 20,45) ospita ilnel match valevole per la 17° giornata della Serie A. Oggi Mister Andreaha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida contro la squadra emiliana. «Mi aspetto una gara difficile. Ilda, connella parte della costruzione del gioco. Dovremo stare attenti nella fase di non possesso a non concedere loro dei varchi perché sono molto bravi ad uscire sulla pressione della squadra avversaria. Siamo una squadra che vince da 9 anni ed è normale che su di noi ci sia la pressione per ...

capuanogio : #Pirlo e i casi #Covid nella #Juventus: 'Condiziona me come tutti gli altri allenatori. Ogni giorno può capitare e… - JuventusTV : Alle ? 14:30 in diretta le parole di @Pirlo_official alla vigilia di #JuveSassuolo ??? Qui ??… - juventusfc : Era l'ultima risposta di Mister @Pirlo_official. A breve il report su - 1987_Lorenza : RT @capuanogio: #Pirlo e i casi #Covid nella #Juventus: 'Condiziona me come tutti gli altri allenatori. Ogni giorno può capitare e dobbiamo… - MnNardiello : RT @ClaudioZuliani: Andrea #Pirlo mentalità #Juventus “San Siro è stata una vittoria bella e importante ma se non vinciamo domani quella di… -