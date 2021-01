Giancarlo Magalli e il fuorionda su Adriana Volpe. Grande imbarazzo in studio (Di sabato 9 gennaio 2021) Quella tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe è una querelle che va avanti da tempo. Litigate, anche molto dure, e querele. Così li avevamo lasciati. Poi, sul settimanale Oggi, Magalli si era dichiarato a fare pace con la conduttrice: “Io vorrei chiudere questa faccenda: è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati anni, perché trascinarci in tribunale?”. Eppure per il conduttore, la Volpe pare proprio un ‘argomento’ all’ordine del giorno. Durante la puntata de I Fatti Vostri, proprio mentre il Colonnello Massimo Morico dà la linea allo studio dopo aver dato conto del meteo per prossimi giorni, si sente chiara la voce di Magalli: “Ah vedi. Alla Volpe non le faceva…“. Accortosi poi di essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Quella traè una querelle che va avanti da tempo. Litigate, anche molto dure, e querele. Così li avevamo lasciati. Poi, sul settimanale Oggi,si era dichiarato a fare pace con la conduttrice: “Io vorrei chiudere questa faccenda: è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati anni, perché trascinarci in tribunale?”. Eppure per il conduttore, lapare proprio un ‘argomento’ all’ordine del giorno. Durante la puntata de I Fatti Vostri, proprio mentre il Colonnello Massimo Morico dà la linea allodopo aver dato conto del meteo per prossimi giorni, si sente chiara la voce di: “Ah vedi. Allanon le faceva…“. Accortosi poi di essere ...

