Flash mob M5S contro la nuova giunta: "Situazione non può che peggiorare" (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano,9 gennaio 2021 - All'indomani dell' ufficializzazione dei nomi della nuova giunta di Palazzo Lombardia è scattato il Flash mob di M5S in piazza Città di Lombardia. La manifestazione è stata ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano,9 gennaio 2021 - All'indomani dell' ufficializzazione dei nomi delladi Palazzo Lombardia è scattato ilmob di M5S in piazza Città di Lombardia. La manifestazione è stata ...

FirenzePost : Magistrati onorari: protesta contro il governo, flash mob davanti al tribunale di Palermo - FratellidItalia : RT @CarolinaVarchi: Piena solidarietà a questi lavoratori e lavoratrici che per il Governo sembra abbiano solo doveri senza diritti e tutel… - CarolinaVarchi : Piena solidarietà a questi lavoratori e lavoratrici che per il Governo sembra abbiano solo doveri senza diritti e t… - DBenedectus : Flash mob del movimento 5 stelle contro il neo assessore alla sanità in regione Lombardia - ilSicilia : #Cronaca Flash mob magistrati onorari, Varchi: “Scongiurare entrata in vigore della nefasta riforma”… -