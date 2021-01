Domenica IN 10 gennaio 2021: tutti gli ospiti di Mara Venier (Di sabato 9 gennaio 2021) Ascolti da record, numeri da regina della Domenica: il 2021 per Mara Venier si è aperto alla grande, sulla scia dei successi dell’anno appena concluso. E domani si torna in onda con la puntata numero 18 del programma di Rai 1. Domenica IN ci aspetta domani, 10 gennaio 2021, come sempre alle 14 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma . Tanti ovviamente, anche per questa puntata numero 18, gli ospiti che arriveranno nello studio di Mara Venier. Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi. Domenica In anticipazioni: tutti gli ospiti del 10 gennaio 2021 Tra gli ospiti di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 gennaio 2021) Ascolti da record, numeri da regina della: ilpersi è aperto alla grande, sulla scia dei successi dell’anno appena concluso. E domani si torna in onda con la puntata numero 18 del programma di Rai 1.IN ci aspetta domani, 10, come sempre alle 14 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma . Tanti ovviamente, anche per questa puntata numero 18, gliche arriveranno nello studio di. Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.In anticipazioni:glidel 10Tra glidi ...

Ultime Notizie dalla rete : Domenica gennaio Da oggi fino a domenica 10 gennaio torniamo in zona arancione Il Post Papa Francesco: "Vaccinarsi è un'opzione etica, tutti devono farlo"

AGI - "Eticamente tutti debbano prendere il vaccino". "E' un'opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri". Lo dice Papa Francesco nell'intervista trasmes ...

METEO ROMA – MALTEMPO INVERNALE in arrivo sulla Capitale, ecco le previsioni

Maltempo al centro-sud, Capitale compresa Com'era evidente dal quadro previsionale disponibile ieri, la giornata di oggi avrebbe mostrato una situazione meteorologica piuttosto convulsa, con la sciroc ...

