Danni da freddo per alcuni smartphone pieghevoli Samsung (Di sabato 9 gennaio 2021) Gli smartphone pieghevoli Samsung sono tra i più popolari del settore, e spesso finiscono per essere la scelta degli utenti che decidono di volerci investire i propri soldi. Inutile dirvi che simili prodotti spiccano anche per la loro fragilità, e che talvolta è proprio questo aspetto che poco convince gli acquirenti. Come riportato da ‘androidpolice.com‘, alcuni possessori degli smartphone pieghevoli Samsung hanno evidenziato un dato finora passato sotto traccia: arrivano dalla Corea del Sud segnalazioni di un paio di utenti di Samsung Galaxy Z Flip e Samsung Galaxy Fold i cui schermi potrebbero aver riportato Danni a causa del freddo. Le crepe comparse sui pannelli non risultano propriamente ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Glisono tra i più popolari del settore, e spesso finiscono per essere la scelta degli utenti che decidono di volerci investire i propri soldi. Inutile dirvi che simili prodotti spiccano anche per la loro fragilità, e che talvolta è proprio questo aspetto che poco convince gli acquirenti. Come riportato da ‘androidpolice.com‘,possessori deglihanno evidenziato un dato finora passato sotto traccia: arrivano dalla Corea del Sud segnalazioni di un paio di utenti diGalaxy Z Flip eGalaxy Fold i cui schermi potrebbero aver riportatoa causa del. Le crepe comparse sui pannelli non risultano propriamente ...

