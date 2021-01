Classifica Coppa del Mondo biathlon 2021 femminile: Marte Roeiseland in testa, Dorothea Wierer sesta (Di sabato 9 gennaio 2021) E’ andata in archivio una nuova gara della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2020-2021. Nell’inseguimento a Oberhof (Germania) il successo è andato alla norvegese Tiril Eckhoff che ha preceduto la connazionale Marte Olsbu Roeiseland e l’austriaca Lisa Hauser. Grande rimonta di Dorothea Wierer che, dopo una sprint sottotono conclusa in 31ma piazza, ha ottenuto il settimo posto odierno, recuperando 24 posizioni. Con questi risultati, Eckhoff è seconda (466) nella Classifica generale con gli stessi punti di Oeberg, ma vantando un percorso migliore al momento. Al comando c’è sempre Roeiseland con 509 punti, a testimonianza di quanto la Norvegia sia un riferimento di questa specialità. ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) E’ andata in archivio una nuova gara delladeldi2020-. Nell’inseguimento a Oberhof (Germania) il successo è andato alla norvegese Tiril Eckhoff che ha preceduto la connazionaleOlsbue l’austriaca Lisa Hauser. Grande rimonta diche, dopo una sprint sottotono conclusa in 31ma piazza, ha ottenuto il settimo posto odierno, recuperando 24 posizioni. Con questi risultati, Eckhoff è seconda (466) nellagenerale con gli stessi punti di Oeberg, ma vantando un percorso migliore al momento. Al comando c’è semprecon 509 punti, a testimonianza di quanto la Norvegia sia un riferimento di questa specialità. ...

sportface2016 : #Biathlon - La classifica aggiornata di Coppa del Mondo femminile - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo Ma su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - sportli26181512 : Sci, Sofia Goggia domina la discesa di St. Anton: i risultati di coppa del mondo: Netto successo dell'azzurra in Sv… - Sportflash24 : Diretta #sci alpino #CoppaDelMondo 9 gen.21: a #StAnton Sofia #Goggia provvisoriamente al comando nella discesa lib… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino Coppa del Mondo Fem su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021: Vlhova in testa, +139 su Gisin. Sofia Goggia al 3° posto! OA Sport Goggia trionfa in discesa libera a St. Anton

ANTON AM ARLBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia conquista la vittoria nella discesa libera di St. Anton, gara della Coppa del Mondo di sci alpino ... Petra Vlhova (dodicesima) rimane al comando ...

Sofia Goggia non si ferma più, capolavoro a St. Anton

L'olimpionica domina la discesa sulle nevi austriache e vola da sola in vetta alla classifica di specialità: quinta Pirovano, ottava Curtoni, male Brignone.

ANTON AM ARLBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia conquista la vittoria nella discesa libera di St. Anton, gara della Coppa del Mondo di sci alpino ... Petra Vlhova (dodicesima) rimane al comando ...L'olimpionica domina la discesa sulle nevi austriache e vola da sola in vetta alla classifica di specialità: quinta Pirovano, ottava Curtoni, male Brignone.