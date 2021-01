Ciclismo | colpaccio della UAE Emirates | ufficiale l’ingaggio di Marc Hirschi

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) Un colpo di mercato clamoroso, sia per il valore del corridore, sia per il momentostagione nel quale è arrivato. Un fulmine a ciel sereno la separazione improvvisa e definitiva dicon il Team DSM, ex Sunweb, compagine nella quale l’elvetico è esploso in un 2020 da sogno. Oggi è arrivata l’ufficialitàfirma del contratto dicon la UAE. La squadra emiratina dunque si assicura le prestazioni di un altro dei giovani più performanti del circuito (ricordiamo che nelle loro fila c’è già il vincitoreGrande Boucle Tadej Pogacar): per lui una vittoria di tappa al Tour de France, il trionfo alla Freccia Vallone e i piazzamenti sul podio al Mondiale di Imola e alla Liegi-Bastogne-Liegi. Le sue parole riportate nel comunicato ...