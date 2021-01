Che tempo che fa: Letizia Moratti e Maria De Filippi inaugurano il 2021 (Di sabato 9 gennaio 2021) Letizia Moratti Nella ripresa dopo la pausa natalizia, Che tempo Che Fa ospita due donne al comando. In due ambiti ben diversi, s’intende, ma accomunate da una certa ‘influenza’. Domani – 10 gennaio – tra le personalità attese alla corte di Fabio Fazio ci saranno anche Letizia Moratti, neo nominata vicepresidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia, e Maria De Filippi, al suo ritorno in Rai in qualità di ospite. Sul fronte politico, la presenza di Letizia Moratti offrirà sicuramente spunti e dichiarazioni notiziabili. L’ex sindaca di Milano è stata infatti la protagonista principale del recentissimo rimpasto nella Giunta della Regione Lombardia: la donna ha preso il posto di Giulio Gallera come assessore al Welfare ed è ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 9 gennaio 2021)Nella ripresa dopo la pausa natalizia, CheChe Fa ospita due donne al comando. In due ambiti ben diversi, s’intende, ma accomunate da una certa ‘influenza’. Domani – 10 gennaio – tra le personalità attese alla corte di Fabio Fazio ci saranno anche, neo nominata vicepresidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia, eDe, al suo ritorno in Rai in qualità di ospite. Sul fronte politico, la presenza dioffrirà sicuramente spunti e dichiarazioni notiziabili. L’ex sindaca di Milano è stata infatti la protagonista principale del recentissimo rimpasto nella Giunta della Regione Lombardia: la donna ha preso il posto di Giulio Gallera come assessore al Welfare ed è ...

