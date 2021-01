«C'è posta per te»: Maria De Filippi riparte con Argentero e la Ferilli (Di sabato 9 gennaio 2021) Lacrime, sorprese, storie di sofferenza e di rinascita, grandi addii e riconciliazioni inaspettate. Sabato 9 gennaio torna su Canale 5 C'è posta per te con il suo carico di storie ad alto tasso di emozioni, tradimenti e sorprese e Maria De Filippi nelle vesti di perfetta padrona di casa del people show da vent'anni è il programma leader del sabato sera televisivo, tra grandi ascolti e super ospiti. A cominciare da quelli della prima puntata, due volti amatissimi dal pubblico: ecco di chi si tratta. C'è posta per te, Maria De Filippi riparte con Luca Argentero e Sabrina Ferilli A colpi di «questa è la storia di un matrimonio interrotto» e di «scusa Maria, posso sapere che cosa ti ha detto?», riparte C'è ... Leggi su panorama (Di sabato 9 gennaio 2021) Lacrime, sorprese, storie di sofferenza e di rinascita, grandi addii e riconciliazioni inaspettate. Sabato 9 gennaio torna su Canale 5 C'èper te con il suo carico di storie ad alto tasso di emozioni, tradimenti e sorprese eDenelle vesti di perfetta padrona di casa del people show da vent'anni è il programma leader del sabato sera televisivo, tra grandi ascolti e super ospiti. A cominciare da quelli della prima puntata, due volti amatissimi dal pubblico: ecco di chi si tratta. C'èper te,Decon Lucae SabrinaA colpi di «questa è la storia di un matrimonio interrotto» e di «scusa, posso sapere che cosa ti ha detto?»,C'è ...

