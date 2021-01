Benevento-Atalanta 1-4, Inzaghi: “Tanti assenti, abbiamo dato tutto” (Di sabato 9 gennaio 2021) “Oggi erano Tanti gli assenti, ma la squadra è stata brava. abbiamo rischiato di essere pericolosi su alcune ripartenze, però il secondo gol non è da prendere. Nel secondo tempo abbiamo chiuso di più gli spazi e siamo stati in partita fino a un quarto d’ora dalla fine. Sono comunque felice perché i ragazzi sono stati bravi e stiamo dando tanto”. Così tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi ha commentato la sconfitta contro l’Atalanta per 4-1 nel match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. “La squadra ha sempre reagito. E’ chiaro che la qualità è diversa rispetto a loro, quindi cosa posso chiedere di più? Ho scoperto dei giovani molto bravi e il nostro posto in classifica è invidiabile, essendo una neo promossa – ha proseguito l’allenatore giallorosso ai ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) “Oggi eranogli, ma la squadra è stata brava.rischiato di essere pericolosi su alcune ripartenze, però il secondo gol non è da prendere. Nel secondo tempochiuso di più gli spazi e siamo stati in partita fino a un quarto d’ora dalla fine. Sono comunque felice perché i ragazzi sono stati bravi e stiamo dando tanto”. Così tecnico del, Filippoha commentato la sconfitta contro l’per 4-1 nel match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. “La squadra ha sempre reagito. E’ chiaro che la qualità è diversa rispetto a loro, quindi cosa posso chiedere di più? Ho scoperto dei giovani molto bravi e il nostro posto in classifica è invidiabile, essendo una neo promossa – ha proseguito l’allenatore giallorosso ai ...

