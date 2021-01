(Di venerdì 8 gennaio 2021) Le apparenze ingannano, specie quando restituiscono lo scintillio della perfezione e la sicurezza che dall’altra parte tutto risplenda di luce propria. La vita di Grace Fraser corrisponde, neanche a farlo apposta, a tutti questi requisiti: è una delle psicoterapeute più richieste di Manhattan, frequenta i circoli giusti, ha un marito, Jonathan, che ama alla follia e un figlio, Henry, che frequenta una delle scuole migliori dell’Upper East Side. Eppure, quando l’ombra di un omicidio serpeggia nella sua famiglia facendola cadere in un incubo, non ci sarà tormento che smetterà di angustiare Grace, costretta a fare i conti con quello che i suoi occhi non hanno mai voluto vedere. Sono queste le premesse sulle quali poggia The Undoing – Le verità non dette, la serie-evento di HBO che, dopo aver conquistato la critica internazionale, sbarca finalmente in Italia su Sky e in streaming su NOW TV con tutti gli episodi disponibili dall’ 8 gennaio, per una visione tutta d’un fiato. La serie, creata da David E. Kelley, già dietro al successo di Big Little Lies, e diretta dal premio Oscar Susanne Bier, vede schierati due attori di successo che si trovano per la prima volta a lavorare insieme: Nicole Kidman e Hugh Grant, non nuovi al mondo televisivo, ma pronti ad alzare l’asticella sempre di più. https://www.youtube.com/watch?v=PMYPIlP3BOE

zazoomblog : «The Undoing – Le verità non dette»: la serie-evento con Nicole Kidman e Hugh Grant arriva (finalmente) su Sky -… - bianca_log : @beamessina Suggerisco The Undoing dove ha costantemente le tette al vento (ed è magnifica nel suo ruolo) - justvittorio : @GiornoPer Ciao .le tue prime impressioni sulla serie the undoing? - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Undoing da oggi su Sky e NOW TV: la recensione della miniserie - Terevisione : #TheUndoing - Le verità non dette: la recensione -

