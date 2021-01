Roma, paura sul bus Atac: 19enne prende a pugni un coetaneo, poi fugge (Di venerdì 8 gennaio 2021) Quella che doveva essere una semplice corsa sull’autobus si è trasformata in una rapina con furto. Un ragazzo di 19 anni, di origine romena, ha minacciato un secondo ragazzo, suo coetaneo, per farsi consegnare il telefonino. Le minacce però non sono bastate: infatti, non appena ottenuto il telefono, il 19enne ha colpito più volte il viso della vittima ed è scappato. Leggi anche: Roma, in preda al panico per i controlli della polizia domestico cade dal terrazzo e muore Mentre correva a piedi su via di Rocca Cencia è stato prontamente bloccato dai poliziotti. Gli agenti del VI Distretto Casilino diretti da Michele Peloso unitamente a quelli della Sezione Volanti, dopo la segnalazione giunta alla sala operativa 113. I.V.F., sono intervenuti immediatamente sul posto. Il 19enne una volta fermato e perquisito è stato trovato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Quella che doveva essere una semplice corsa sull’autobus si è trasformata in una rapina con furto. Un ragazzo di 19 anni, di origine romena, ha minacciato un secondo ragazzo, suo, per farsi consegnare il telefonino. Le minacce però non sono bastate: infatti, non appena ottenuto il telefono, ilha colpito più volte il viso della vittima ed è scappato. Leggi anche:, in preda al panico per i controlli della polizia domestico cade dal terrazzo e muore Mentre correva a piedi su via di Rocca Cencia è stato prontamente bloccato dai poliziotti. Gli agenti del VI Distretto Casilino diretti da Michele Peloso unitamente a quelli della Sezione Volanti, dopo la segnalazione giunta alla sala operativa 113. I.V.F., sono intervenuti immediatamente sul posto. Iluna volta fermato e perquisito è stato trovato ...

