Psg, Pochettino: “Mercato? Con Leonardo troveremo le soluzioni migliori” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Le nostre esigenze di Mercato? Sono informazioni che gestiremo al nostro interno. Potete immaginare che in questi cinque giorni abbiamo avuto molte cose da affrontare e questa è una. Rifletteremo e discuteremo con Leonardo per trovare le soluzioni migliori“. Queste le dichiarazioni di Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint Germain, sulle possibili mosse in questa finestra di Mercato di gennaio. Secondo alcune indiscrezioni, il Psg sarebbe interessato a Christian Eriksen, trequartista ormai in uscita dall’Inter. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Le nostre esigenze di? Sono informazioni che gestiremo al nostro interno. Potete immaginare che in questi cinque giorni abbiamo avuto molte cose da affrontare e questa è una. Rifletteremo e discuteremo conper trovare le“. Queste le dichiarazioni di Mauricio, tecnico del Paris Saint Germain, sulle possibili mosse in questa finestra didi gennaio. Secondo alcune indiscrezioni, il Psg sarebbe interessato a Christian Eriksen, trequartista ormai in uscita dall’Inter. SportFace.

