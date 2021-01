Pagamento bollo auto 2020 con sportelli Aci chiusi | ecco come fare

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Diversimobilisti hanno ilin scadenza a fine marzo, ma viviamo in tempi straordinari, in un Paese “chiuso” a causa della quarantena da coronavirus a tempo determinato, ma ancora senza una data di scadenza precisa. La domanda che molti utenti ci pongono è la seguente:è possibile pagare ilcon gli uffici Aci? Andiamo a rispondere.: uffici Acifino a quando L’mobile Club d’Italia, seguendo le direttive e le disposizioni governative, originariamente ha chiuso gli uffici solo fino a lunedì 16 marzo. Una volta che le misure sono diventate più ...

VaPiove : @Corriere E non in regola con il pagamento del bollo auto! - ClubAlfaIt : Pagamento bollo auto con Satispay: 100.000 nel 2020 #BolloAuto #FiscoELeggi #NotizieAuto - immergasitalia : Fatture elettroniche: soggetti obbligati al pagamento della imposta di bollo - CitraroFrancitr : Fatture elettroniche: soggetti obbligati al pagamento della imposta di bollo - infoiteconomia : Bollo auto 2021: pagamento, cashback, esenzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Pagamento bollo

L'applicazione, in realtà, è stata concepita per permette alle diverse Pubbliche Amministrazioni, locali o nazionali, di raccogliere tutti i servizi, le ...Ci è voluto un 2020 di isolamento ed evoluzione culturale per imporre i vantaggi delle transazioni digitali, portando così su Satispay alla moltiplicazione dei pagamenti registrati per la medesima fin ...