Nancy Pelosi: “Trump instabile e pericoloso, bloccare accessi ai codici nucleari” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Questa mattina, ho parlato con il capo dello Stato maggiore congiunto Mark Milley per discutere precauzioni disponibili per impedire a un presidente instabile di avviare ostilità militari o di accedere ai codici di lancio e di ordinare un attacco nucleare”. Lo ha riferito la speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi. Il timore di Nancy Pelosi è evidente dopo l’incredibile assalto al Congresso (qui le foto e i video dell’attacco) dei fan del tycoon. La speaker ha avvertito: “Se il presidente non lascerà l’incarico volontariamente, il Congresso procederà con la nostra azione”. Una sessantina di deputati dem hanno già scritto una lettera alla Pelosi, chiedendole di richiamare al lavoro la Casa Bianca, in pausa sino al 19 gennaio, “per discutere e valutare l’assalto alla ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Questa mattina, ho parlato con il capo dello Stato maggiore congiunto Mark Milley per discutere precauzioni disponibili per impedire a un presidentedi avviare ostilità militari o di accedere aidi lancio e di ordinare un attacco nucleare”. Lo ha riferito la speaker della Camera, la dem. Il timore diè evidente dopo l’incredibile assalto al Congresso (qui le foto e i video dell’attacco) dei fan del tycoon. La speaker ha avvertito: “Se il presidente non lascerà l’incarico volontariamente, il Congresso procederà con la nostra azione”. Una sessantina di deputati dem hanno già scritto una lettera alla, chiedendole di richiamare al lavoro la Casa Bianca, in pausa sino al 19 gennaio, “per discutere e valutare l’assalto alla ...

