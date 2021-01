Maicon torna in Italia: al via l’esperienza in Serie D con il Sona (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una storia che sicuramente non è passata inosservata. Il ritorno di Maicon in Italia è un avvenimento storico perché il terzino brasiliano approda in Serie D, al Sona. Il campione in Serie A ha vestito le maglie di Inter e Roma e, dopo il suo addio nel 2016 ai capitolini, il difensore è tornato in Brasile per vestire la maglia dell’Avai e del Criciuma. Maicon, grande protagonista del triplete interista nel 2010, all’età di 39 anni è pronto a ripartire dai dilettanti e lo fa lasciando anche il suo Paese di origine. Con lui anche suo figlio di 15 anni che si aggregherà al gruppo Juniores del suo nuovo club. Una storia particolare, affascinante, romantica e piena di suggestione. Uno dei terzini più forti della storia del calcio giocherà nella quarta Serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una storia che sicuramente non è passata inosservata. Il ritorno diinè un avvenimento storico perché il terzino brasiliano approda inD, al. Il campione inA ha vestito le maglie di Inter e Roma e, dopo il suo addio nel 2016 ai capitolini, il difensore èto in Brasile per vestire la maglia dell’Avai e del Criciuma., grande protagonista del triplete interista nel 2010, all’età di 39 anni è pronto a ripartire dai dilettanti e lo fa lasciando anche il suo Paese di origine. Con lui anche suo figlio di 15 anni che si aggregherà al gruppo Juniores del suo nuovo club. Una storia particolare, affascinante, romantica e piena di suggestione. Uno dei terzini più forti della storia del calcio giocherà nella quarta...

