Lorella Cuccarini positiva al Coronavirus. Quali conseguenze per Amici? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lorella Cuccarini è risultata positiva al tampone per il Coronavirus. Lo ha dichiarato lei stessa durante le registrazioni della puntata di Amici che i telespettatori vedranno domani pomeriggio alle 14:10 su Canale 5. La soubrette è solo l’ultima di una lunga lista di personaggi famosi che, dall’inizio della pandemia, sono risultati positivi al Covid-19. Lorella Cuccarini, docente di danza nella scuola più famosa d’Italia, affianca Alessandra Celentano e Veronica Peparini nell’insegnamento e nella valutazione delle performance degli allievi. Sarà quindi presente solo in collegamento da casa da cui potrà comunque assistere alle esibizioni degli allievi per valutarli. Il ritorno in studio avverrà, naturalmente, solo una volta che si sarà negativizzato il tampone ... Leggi su trendit (Di venerdì 8 gennaio 2021)è risultataal tampone per il. Lo ha dichiarato lei stessa durante le registrazioni della puntata diche i telespettatori vedranno domani pomeriggio alle 14:10 su Canale 5. La soubrette è solo l’ultima di una lunga lista di personaggi famosi che, dall’inizio della pandemia, sono risultati positivi al Covid-19., docente di danza nella scuola più famosa d’Italia, affianca Alessandra Celentano e Veronica Peparini nell’insegnamento e nella valutazione delle performance degli allievi. Sarà quindi presente solo in collegamento da casa da cui potrà comunque assistere alle esibizioni degli allievi per valutarli. Il ritorno in studio avverrà, naturalmente, solo una volta che si sarà negativizzato il tampone ...

