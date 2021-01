“Le banche pensano ai loro interessi e lo Stato abbandona”, la storia di un commerciante disperato (Di venerdì 8 gennaio 2021) Di seguito riportiamo la lettera che racconta la storia di A, uno dei nostri lettori che introduce la sua testimonianza premettendo: “Non è che io e la mia storia siamo più belli delle milioni di Partite Iva che si trovano nelle mie stesse condizioni. Spero raccontando di poter aiutare e di lottare per tutti. Ho letto la storia di Fabio delle Marche, che hai pubblicato il 2 gennaio su Il Paragone. Ho già preso contatto con lui suggerendogli di prendere informazioni riguardo la legge 3/2012, detta legge salva suicidi, e di entrare in contatto con il sig Gian M.B . https://www.legge3.it/ “. Per anni A. ha chiesto il supporto delle istituzioni, ma la situazione non ha ritrovato il risvolto che meritava. Tant’è che A ci scrive: “Mi sono continuamente interfacciato con lo Stato, ma a nulla è servito, forse sarebbe ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 8 gennaio 2021) Di seguito riportiamo la lettera che racconta ladi A, uno dei nostri lettori che introduce la sua testimonianza premettendo: “Non è che io e la miasiamo più belli delle milioni di Partite Iva che si trovano nelle mie stesse condizioni. Spero raccontando di poter aiutare e di lottare per tutti. Ho letto ladi Fabio delle Marche, che hai pubblicato il 2 gennaio su Il Paragone. Ho già preso contatto con lui suggerendogli di prendere informazioni riguardo la legge 3/2012, detta legge salva suicidi, e di entrare in contatto con il sig Gian M.B . https://www.legge3.it/ “. Per anni A. ha chiesto il supporto delle istituzioni, ma la situazione non ha ritrovato il risvolto che meritava. Tant’è che A ci scrive: “Mi sono continuamente interfacciato con lo, ma a nulla è servito, forse sarebbe ...

