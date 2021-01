Lazio | Report allenamento | Le ultime da Formello (Di venerdì 8 gennaio 2021) allenamento del venerdì in casa Lazio in vista della trasferta al “Tardini” di Parma il 10 gennaio. Buone notizie ma anche qualche assenza preoccupante per Mister Inzaghi. Scopri le ultime… L'articolo Lazio Report allenamento Le ultime da Formello proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021)del venerdì in casain vista della trasferta al “Tardini” di Parma il 10 gennaio. Buone notizie ma anche qualche assenza preoccupante per Mister Inzaghi. Scopri le… L'articoloLedaproviene da Meteoweek.com.

Dalla_SerieA : Fiorentina, sospiro di sollievo per Ribery: escluse lesioni - - lazio24h : Formello, seduta mattutina per la Lazio: il report - vitolo_concetta : RT @reportrai3: Alle 15.00 su @RaiTre in replica la puntata di #Report di lunedì scorso: ? Nuove mail imbarazzano l'Organizzazione mondial… - infoitsport : Report medico: Le condizioni di Ribery dopo il colpo subito contro la Lazio - Pall_Gonfiato : #Lazio - Il report medico sulle condizioni di #Immobile e #Lazzari -