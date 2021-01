Isola dei famosi 2021, spoiler: spuntano i nomi di altri due possibili concorrenti (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’Isola dei famosi 2021 dovrebbe cominciare tra un paio di mesi e in questi giorni si stanno diffondendo numerose indiscrezioni in merito al cast costituito dai naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Dopo aver fatto chiarezza su questo argomento e aver compreso che la location resterà sempre la stessa, sono trapelate altre indiscrezioni. In queste ore, infatti, si vocifera che potrebbero prendere parte al reality show di Canale 5 incentrato sulla sopravvivenza due volti molto eccentrici della televisione, stiamo parlando di Eleonora Giorgi e Vera Gemma. Vediamo tutto quello che è emerso fino ad oggi. Due nuove possibili naufraghe dell’Isola dei famosi 2021 L’edizione 2021 dell’Isola dei famosi dovrebbe partire subito ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’deidovrebbe cominciare tra un paio di mesi e in questi giorni si stanno diffondendo numerose indiscrezioni in merito al cast costituito dai naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Dopo aver fatto chiarezza su questo argomento e aver compreso che la location resterà sempre la stessa, sono trapelate altre indiscrezioni. In queste ore, infatti, si vocifera che potrebbero prendere parte al reality show di Canale 5 incentrato sulla sopravvivenza due volti molto eccentrici della televisione, stiamo parlando di Eleonora Giorgi e Vera Gemma. Vediamo tutto quello che è emerso fino ad oggi. Due nuovenaufraghe dell’deiL’edizionedell’deidovrebbe partire subito ...

UnioneSarda : #Sardegna - 'No alle #scorienucleari nell'Isola': il vertice dei sindaci a #Mandas - ilariasweet94 : RT @balenaspiaggiat: Ilary vuole Tommy all’isola dei famosi, ti prego Tommy non accettare che se no mi tocca guardare pure quel programma e… - bellaperme33 : RT @balenaspiaggiat: Ilary vuole Tommy all’isola dei famosi, ti prego Tommy non accettare che se no mi tocca guardare pure quel programma e… - balenaspiaggiat : Ilary vuole Tommy all’isola dei famosi, ti prego Tommy non accettare che se no mi tocca guardare pure quel programm… - Nunzia35694556 : RT @GUCCIVZORZI: Ilary Blasi sta facendo carte false per avere Tommaso come inviato all'isola dei famosi. Tommaso esci da quel circo e vai… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei «Isola dei Famosi 2021», anche Brando Giorgi nel cast Vanity Fair Italia Coronavirus: focolaio all'isola del Giglio dopo feste Natale, 12 positivi

Isola del Giglio (Grosseto), 8 gen. - (Adnkronos) - Tornano a salire 'in maniera preoccupante' il numero di positivi al Covid nell'Isola del ...

Covid, "focolaio dopo le feste di Natale all'Isola del Giglio"

Isola del Giglio (Grosseto), 8 gennaio 2021 - Torna a salire "in maniera preoccupante" il numero di positivi al Covid all'Isola del Giglio. Su 17 tamponi effettuati si sono regist ...

Isola del Giglio (Grosseto), 8 gen. - (Adnkronos) - Tornano a salire 'in maniera preoccupante' il numero di positivi al Covid nell'Isola del ...Isola del Giglio (Grosseto), 8 gennaio 2021 - Torna a salire "in maniera preoccupante" il numero di positivi al Covid all'Isola del Giglio. Su 17 tamponi effettuati si sono regist ...