Incidenti Boeing Max | il conto del Dipartimento della Giustizia è di 2 | 5 mld di dollari

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Boeing ha accettato l'accordo per lo stanziamento di 2,5 miliardi di dollari al fine di fronteggiare le accuse penali relative a una presunta cospirazione interna per frodare l'autorità aeronautica americana (Faa) durante il processo di certificazione del 737 Max. La cifra per oltre il 50% sarebbe destinata a rimborsare i clienti delle compagnie aeree a seguito dello stop alle operazioni di quel modello di aeroplano durato più di venti mesi. Secondo il Dipartimento della Giustizia, Boeing pagherà un importo totale di oltre 2,5 miliardi di dollari composto da una sanzione pecuniaria penale di 243,6 milioni, ai quali si aggiungono i pagamenti per il risarcimento ai clienti ...

