Gerry Scotti è tornato in ospedale, ma questa volta il motivo è diverso (Di venerdì 8 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gerry Scotti qualche tempo fa è tornato in ospedale dopo essere stato ricoverato per i sintomi del Covid, ma il motivo è ben diverso. Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano, ha avuto un periodo recente piuttosto travagliato. Tuttavia, negli ultimi giorni la situazione sembra essere decisamente migliorata, sia a livello personale Leggi su youmovies (Di venerdì 8 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.qualche tempo fa èindopo essere stato ricoverato per i sintomi del Covid, ma ilè ben, uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano, ha avuto un periodo recente piuttosto travagliato. Tuttavia, negli ultimi giorni la situazione sembra essere decisamente migliorata, sia a livello personale

ilGerrino92 : ASCOLTI BOOM per #CadutaLibera in replica! ?? Il Game Show preserale condotto da Gerry Scotti continua a crescere p… - flaviospada_ : @nickMzZz @giul1a4 si lo ho chiamato ieri sera e ci aspetta insieme a gerry scotti e the rock - ggiuliacampe : ecco una foto di Gerry Scotti in bicicletta perché tutti ne hanno bisogno - MaxDunaz : @Archi_T_Tetta Chi era... Gerry Scotti?? - TristeEbbasta : VOI NON SIETE MILIONARI, NON SIETE GERRY SCOTTI -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti Gerry Scotti è diventato nonno: è nata Virginia (e il nome è in suo onore) Corriere della Sera Gerry Scotti è tornato in ospedale, ma questa volta il motivo è diverso

Gerry Scotti qualche tempo fa è tornato in ospedale dopo essere stato ricoverato per i sintomi del Covid, ma il motivo è ben diverso.

C’è Posta Per Te, cosa succederà all’apertura della busta? Il programma ai tempi del Covid

Cosa succederà in C'è Posta Per Te in tempi di Covid dopo l'apertura della busta? Solitamente i personaggi si abbracciano: come cambia lo show ...

Gerry Scotti qualche tempo fa è tornato in ospedale dopo essere stato ricoverato per i sintomi del Covid, ma il motivo è ben diverso.Cosa succederà in C'è Posta Per Te in tempi di Covid dopo l'apertura della busta? Solitamente i personaggi si abbracciano: come cambia lo show ...