Definì il magistrato Di Matteo "mitomane" che "lancia segnali mafiosi": chiesto il processo per diffamazione per Sallusti

In televisione aveva definito "mitomante" il magistrato Antonino Di Matteo, bollandolo come uno che "non può venir a lanciare segnali mafiosi in televisione". Adesso la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, accusato di diffamazione aggravata. Il magistrato aveva querelato il giornalista dopo che Sallusti, ospite lo scorso 31 maggio nella trasmissione Non è l'Arena di Massimo Giletti, aveva duramente attaccato l'ex pm della trattativa Stato-mafia "offendendo la reputazione di Di Matteo", scrivono il Procuratore aggiunto Sergio Demontis e il pm Vincenzo Amico nella richiesta di rinvio a giudizio.

