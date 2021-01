Da lunedì 11 l’Italia a colori: ecco chi passa in arancione (Di venerdì 8 gennaio 2021) l’Italia da lunedì 11 gennaio torna a colori. In base al monitoraggio della Cabina di regia del ministero alla Salute e dell’Istituto superiore di sanità sul periodo 28 dicembre-3 gennaio tre le Regioni arancioni a partire da lunedì. Si tratta di Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia. Ma anche Sicilia e Veneto sono state inserite nella stessa zona perché lo hanno richiesto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha così firmato un’ordinanza con le cinque Regioni. Intanto l’Rt nazionale sale a 1,03, sorpassando per la prima volta dopo sei settimane la soglia dell’1. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 8 gennaio 2021)da11 gennaio torna a. In base al monitoraggio della Cabina di regia del ministero alla Salute e dell’Istituto superiore di sanità sul periodo 28 dicembre-3 gennaio tre le Regioni arancioni a partire da. Si tratta di Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia. Ma anche Sicilia e Veneto sono state inserite nella stessa zona perché lo hanno richiesto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha così firmato un’ordinanza con le cinque Regioni. Intanto l’Rt nazionale sale a 1,03, sorndo per la prima volta dopo sei settimane la soglia dell’1.

