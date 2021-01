Covid, la pandemia fa crescere l'audience delle tv generaliste. E non si parla più di migranti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ad evidenziarlo è l'Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza, che propone un' analisi sul pubblico delle edizioni di prime time dei Tg delle 7 Reti generaliste (Tg Rai, Mediaset e La7) effettuando una ... Leggi su redattoresociale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ad evidenziarlo è l'Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza, che propone un' analisi sul pubblicoedizioni di prime time dei Tg7 Reti(Tg Rai, Mediaset e La7) effettuando una ...

ricpuglisi : In Gran Bretagna hanno vaccinato 1,3 milioni di persone nel mezzo di una pandemia fuori controllo (quasi 2 persone… - Agenzia_Ansa : #Covid: 18.020 nuovi casi, 414 le vittime. Superati i 77 mila morti da inizio #emergenza #ANSA #Pandemia - GiulioCentemero : ?? Palese e dannosa la non-strategia del governo contro il #Covid ???? i dati sono in aumento. ?? A quasi un anno dall… - Agenzia_Ansa : #Brusaferro avverte: 'In tutte le regioni trend di casi in crescita. La soglia dell'Rt si sta avvicinando ad 1'… - DigitalicMag : L’informazione durante la pandemia non ha trovato nei giornalisti italiani dei mediatori pronti e preparati: e dell… -